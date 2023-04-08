Непряева — о победе в спринте: рада, что сегодня смогла подтвердить свой авторитет

Лыжница Наталья Непряева высказалась о победе в спринте на этапе Кубка России в Кировске.

«На самом деле, когда победу не приходится делить — это всегда лучше. Первое место — это первое место!

Я очень рада, что сегодня смогла подтвердить свой авторитет. Надеюсь, что завтра самочувствие будет нормальное и я смогу провести свою гонку, не обращая ни на кого внимания, потому что сзади у Вероники (Степановой) достаточно много секунд. Будем отталкиваться от самочувствия.

Конечно, на забегах я чувствовала себя лучше, вялая была в прологе, но это из-за того, что был ранний старт», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Непряева показала результат — 3:16,4.

Второй стал Вероника Степанова (+0,5). Замкнула тройку Мария Истомина (+1,9).

Ранее Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Кировске.