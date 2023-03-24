Падение Истоминой, скорость Пантриной и отрыв Спицова: чем запомнились эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам

Сборные Тюменской области одержали победы в эстафетах на домашнем чемпионате России по лыжным гонкам. У женщин первенствовали Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина, которые привезли ближайшим соперницам 13,3 секунды. У мужчин, как и на «Чемпионских высотах» в феврале, не было равных Артёму Мальцеву, Евгению Белову, Денису Спицову и Ивану Якимушкину. Их отрыв от преследователей составил 52 секунды. Серебряные медали в обеих гонках завоевали команды Татарстана, бронзовые награды у девушек достались Приволжскому федеральному округу, а у мужчин — Республике Коми.

Чемпионат России по лыжным гонкам в пятницу, 24 марта, продолжился эстафетами. Сборная Тюменской области на родной трассе стадиона «Жемчужина Сибири» оформила в них золотой дубль.

Первыми на старт по традиции отправились девушки. Звездой первого этапа стала Анастасия Фалеева, которая только восстановилась после болезни и впервые вышла на старт в рамках турнира. Представительница Санкт-Петербурга включилась на полную мощность с самого начала дистанции и обеспечила своей команде семисекундное преимущество на передаче эстафеты.

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Сменившая её Диана Соболева первое время пыталась удержать отрыв, но уже на втором круге выдохлась и свой этап завершила лишь седьмой с отставанием в 55,5 секунды. Причём после финиша ей понадобилась помощь медиков из-за плохого самочувствия.

В лидеры же ко второй передаче вырвались сборные Москвы и Татарстана-1, которые на этапе представляли Анастасия Прокофьева и Лидия Горбунова соответственно. Однако москвички долго в топе не продержались, а на третьем этапе настоящий фурор произвела Мария Истомина из команды Приволжского ФО. Она не только отыграла 25-секундное отставание, но и возглавила гонку. Причём обошла на дистанции ни много ни мало тюменку Екатерину Смирнову, которая двумя днями ранее в паре с Елизаветой Пантриной победила в командном спринте, а до этого первенствовала в разделке.

Мария могла бы обеспечить своей команде огромный отрыв, однако помешал несчастный случай: на спуске перед выходом на стадион лыжница внезапно упала и потеряла драгоценные секунды.

«Очень расстроилась, не ожидала, что упаду в конце. Мне нужно было больше отрыва привезти девочкам, чтобы дальше команде было полегче бороться. Не знаю, как так получилось. Просто лыжи разъехались, и я вперёд упала. Очень обидно и досадно, — посетовала спортсменка после выступления. — Когда упала, думала, что меня сразу обгонят. Но у меня хватило времени встать. Понимала: вот опять подведу команду. Это просто немыслимо. Одно дело — за себя бежишь, а тут в команде».

В итоге на последний круг три спортсменки — Пантрина, Екатерина Никитина и Виктория Трошина — ушли практически одновременно. К тому времени преследовательницы отстали уже больше чем на минуту и на медали не претендовали.

Первую половину дистанции лидеры шли бок о бок, но затем Пантрина, которая уже завоевала на этом чемпионате четыре медали, начала отрываться от соперниц. Поддержать её темп не удалось никому, да и борьбы за серебро не получилось: 17-летняя Никитина из ПФО быстро отстала от представляющей Татарстан Трошиной. Пантрина же во второй гонке подряд финишировала в неспешном темпе и в гордом одиночестве.

«Я весь сезон тренировалась, чтобы показать лучший результат на главном старте сезона, и у меня это получилось. Я работала сейчас на все деньги, не играла в кошки‑мышки. Мне тренер сказал: «Начинай с самого старта и ни на кого не смотри». На втором круге я уже на максимуме работала, чтобы сделать отрыв», — сказала Елизавета в эфире «Матч ТВ».

У мужчин большой интриги в гонке не получилось: тройка лидеров и будущие медалисты определились уже после первого этапа. Выиграл его представитель команды Коми Ермил Вокуев, который оторвался на 15 секунд от двух основных преследователей — Андрея Ларькова из Татарстана и Артёма Мальцева, представляющего Тюменскую область. Отставание четвёртого и пятого мест на передаче эстафеты составляло 36 с небольшим секунд, что, с учётом состава команд, фактически лишало их возможности включиться в борьбу за награды.

«Трасса позволяла идти одновременным ходом. Хотел использовать свои лучшие качества, сделать отрыв, и это получилось», — прокомментировал прохождение трассы Вокуев.

Однако его партнёр по команде Илья Семиков оказался не в лучших кондициях и растерял преимущество. Сначала его обошёл Сергей Ардашев, а за 1,2 км до передачи эстафеты Евгений Белов попытался совершить рывок, правда, далеко не убежал. Семиков сел ему за спину и в итоге передал эстафету вторым, а Ардашев уступил им обоим всего пять секунд.

Кульминацией гонки стал третий этап, на котором за Тюмень бежал олимпийский чемпион Денис Спицов. Антону Тимашову и Алексею Виценко соперничать с ним оказалось не под силу. Первым отвалился представитель Коми, который на второй половине дистанции всего за километр проиграл 17 секунд. Вскоре не выдержал и Тимашов. Спицов же выложился на полную и отправил на дистанцию Ивана Якимушкина с преимуществом в 23,4 секунды.

«Это одна из немногих гонок, когда мои лыжи с каждым кругом ехали всё лучше, и как раз на последнем, когда нужно было давать ускорение, они работали очень хорошо. Поэтому получилось убежать, и я очень доволен», — рассказал тюменский лыжник.

Удержать первое место в таких условиях для вице-чемпиона Пекина Якимушкина было делом техники. Хотя, по собственному признанию, ещё накануне он не был уверен, что сможет выйти на старт: ощущал предболезненное состояние. Спортсмен поблагодарил Спицова за комфортный гандикап, который дал ему возможность включиться в гонку.

«Делать отрыв сложнее, чем держать его. Если есть преимущество секунд в 15—20, ты можешь сохранять его. А Женя передал Денису отрыв в 5—6 секунд. Такое преимущество не имеет значения, оно почти сразу закрывается. А большой отрыв не сразу закрывается, есть возможность убежать, у нас потом так и вышло. Я отбежал на комфортное расстояние и держался на нём. Если бы это было 5—7 секунд, то тактика была бы иной: я бы подождал Ваню (Горбунова. — RT) и разбирался на финише или по ходу дистанции в зависимости от состояния и работы лыж», — приводит слова лыжника «Чемпионат».

Чемпионат страны в Тюмени завершится в выходные. В субботу пройдёт женский масс-старт на 30 км классикой, а в воскресенье — мужской «полтинник».