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Спицов доволен своим этапом в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам

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Лыжник сборной Тюменской области Денис Спицов поделился мнением об эстафете на чемпионате России.
Спицов доволен своим этапом в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Стадион же подсолили, и, когда я стартанул, там уже была каша. Я подумал: только не лыжи! 10 км на плохих лыжах я не выдержу. Но это одна из немногих гонок, где у меня с каждым кругом лыжи ехали всё лучше и лучше.

Получилось убежать, поэтому я доволен своим этапом», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Тюменской области выиграла эстафету. В составе также выступили Артём Мальцев, Евгений Белов и Иван Якимушкин.

Ранее сборная Тюмени выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.

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