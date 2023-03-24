Сборная Тюмени выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам
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В составе команды выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина. Спортсменки преодолели дистанцию за 57 минут 52,9 секунды.
Вторыми стали лыжницы из первой команды Татарстана (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина). Их отставание составило 13,3 секунды.
Замкнули тройку призёров лыжницы Приволжского ФО — Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина (+24,1).
Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Александр Терентьев не смогут принять участие в эстафетах на чемпионате России.