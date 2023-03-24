Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Сборная Тюменской области выиграла эстафету на чемпионате России в Тюмени.

В составе команды выступили Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они преодолели дистанцию за 1 час 48 минут и 13,4 секунды.

Второе место заняли лыжники из первой команды Республики Татарстан — Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов (+51,7).

Замкнули тройку представители первой команды Республики Коми: Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин (+1.58,1).

Ранее сборная Тюмени выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.