Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам
- РИА Новости
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В составе команды выступили Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они преодолели дистанцию за 1 час 48 минут и 13,4 секунды.
Второе место заняли лыжники из первой команды Республики Татарстан — Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов (+51,7).
Замкнули тройку представители первой команды Республики Коми: Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин (+1.58,1).
Ранее сборная Тюмени выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.