Узнать больше

Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Сборная Тюменской области выиграла эстафету на чемпионате России в Тюмени.
Сборная Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

В составе команды выступили Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они преодолели дистанцию за 1 час 48 минут и 13,4 секунды.

Второе место заняли лыжники из первой команды Республики Татарстан — Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов (+51,7).

Замкнули тройку представители первой команды Республики Коми: Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин (+1.58,1).

Ранее сборная Тюмени выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить