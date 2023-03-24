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Истомина объяснила своё падение на третьем этапе эстафеты на чемпионате России

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Лыжница Приволжского федерального округа Мария Истомина рассказала о своём падении на третьем этапе эстафеты на чемпионате России.
Истомина объяснила своё падение на третьем этапе эстафеты на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Расстроилась. Не ожидала, что упаду в конце. Мне нужно было больше отрыва привезти девочкам, чтобы дальше команде было полегче бороться.

Не знаю, как так получилось. Просто лыжи разъехались — и я вперёд упала. Очень обидно и досадно.

Когда я упала, то думала, что меня сразу обгонят. Но у меня хватило времени встать. Понимала: вот опять подведу команду. Это просто немыслимо. Одно дело — за себя бежишь, а тут в команде», — сказала Истомина в эфире канала «Матч ТВ».

На момент падения Истомина лидировала в гонке.

Лыжницы Приволжского ФО заняли третье итоговое место. За команду также выступили Мария Козекаева, Анастасия Кулешова и Екатерина Никитина.

Ранее лыжница сборной Тюменской области Екатерина Смирнова прокомментировала победу в эстафете.

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