Смирнова — о победе в эстафете на ЧР в Тюмени: дома стены помогают

Лыжница сборной Тюменской области Екатерина Смирнова прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.

«На втором круге меня резко, как по щелчку, вырубило на длинном подъёме. Я подумала: «Лишь бы до спуска дотерпеть». Но не смогла за Машу (Истомину. — RT) удержаться. Но я была уверена в Лизе, знала, что, даже если будет отставание, она всё равно догонит.

Я видела, как Мария упала. Она очень долго вставала, на мосту ей пришлось толкаться, поэтому Даша смогла её догнать. Дома стены помогают», — сказала Смирнова в эфире канала «Матч ТВ».

В составе сборной Тюмени также выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова и Елизавета Пантрина.

Вторыми стали лыжницы из первой команды Татарстана — Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова и Виктория Трошина.

Замкнули тройку призёров лыжницы Приволжского ФО — Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина и Екатерина Никитина.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Александр Терентьев не смогут принять участие в эстафетах на чемпионате России.