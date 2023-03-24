Узнать больше

Смирнова — о победе в эстафете на ЧР в Тюмени: дома стены помогают

Короткая ссылка
Лыжница сборной Тюменской области Екатерина Смирнова прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.
Смирнова — о победе в эстафете на ЧР в Тюмени: дома стены помогают
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На втором круге меня резко, как по щелчку, вырубило на длинном подъёме. Я подумала: «Лишь бы до спуска дотерпеть». Но не смогла за Машу (Истомину. — RT) удержаться. Но я была уверена в Лизе, знала, что, даже если будет отставание, она всё равно догонит.

Я видела, как Мария упала. Она очень долго вставала, на мосту ей пришлось толкаться, поэтому Даша смогла её догнать. Дома стены помогают», — сказала Смирнова в эфире канала «Матч ТВ».

В составе сборной Тюмени также выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова и Елизавета Пантрина.

Вторыми стали лыжницы из первой команды Татарстана — Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова и Виктория Трошина.

Замкнули тройку призёров лыжницы Приволжского ФО — Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина и Екатерина Никитина.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Александр Терентьев не смогут принять участие в эстафетах на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить