«Ошибочно присваивать себе роль судей в политических спорах»: как Бах защищает россиян в преддверии исполкома МОК

Томас Бах выступил с речью на Рурском политическом форуме, во время которой снова затронул тему допуска россиян и белорусов до соревнований. Глава МОК в очередной раз подчеркнул, что спорт не должен становиться инструментом в борьбе чиновников, а олимпийский комитет — судьёй в политических спорах. По словам функционера, организация не может пойти на поводу у украинцев, требующих полной изоляции отечественных спортсменов. При этом немец уверен: многое станет ясно на заседании исполкома МОК, которое пройдет с 28 по 30 марта.

Уже на следующей неделе исполком Международного олимпийского комитета примет решение по вопросу допуска россиян и белорусов до соревнований, которые должны стать квалификационными к Олимпийским играм в Париже. Об этом пресс-служба организации сообщила накануне.

Глава МОК Томас Бах в преддверии мероприятия посетил Рурский политический форум в Эссене. Его встретили не очень гостеприимно: около 200 человек вышли на демонстрацию и выступили против участия отечественных спортсменов в Играх в 2024 году.

Такой же позиции придерживается НОК Германии, хотя там и не планируют бойкотировать соревнования, если россиян и белорусов всё же допустят. Пытаются оказать воздействие на МОК и политики других стран. В частности, в Великобритании предложили обратиться к спонсорам Олимпиады.

Однако, находясь в непростой ситуации, Бах старается сохранять курс, взятый в конце прошлого года, и не меняет риторику. Выступая на форуме, функционер в очередной раз подчеркнул, что спорт не должен становиться инструментом в политической борьбе, иначе он потеряет свою объединяющую силу.

«Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными... Прекрасно понимаем, что миром правит политика, что наши решения имеют политические последствия, и мы вынуждены учитывать это в наших суждениях. Но нам не следует ошибочно присваивать себе роль судей в политических спорах, иначе мы будем раздавлены этими политическими силами», — отметил Бах.

Также глава МОК выразил несогласие с позицией украинский властей, требующих «полной изоляции всех россиян».

«Перед нами дилемма. Мы сочувствуем народу и спортсменам Украины, переживаем страдания вместе с ними и понимаем их. С другой стороны, на нас, как на глобальной организации, лежит ответственность за соблюдение прав человека и Олимпийской хартии. Ни то, ни другое не допускает такой тотальной изоляции людей с определённым паспортом», — признался Бах.

Однако, кажется, главе МОК нужно было говорить эти слова год назад вместо отстранения россиян и белорусов, поскольку теперь процесс их возврата на международную арену получается ещё более болезненным и, скорее всего, займёт много времени.

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Первой организацией, которая прислушалась к рекомендациям Баха, озвученным в начале года, стала Международная федерация фехтования (FEI). Она позволила отечественным спортсменам выступать на соревнованиях под её эгидой в нейтральном статусе. Это привело к тому, что Финляндия, Германия и Швеция отказались проводить этапы Кубка мира, таким образом выразив несогласие с данным решением. Всего же против допуска выступило около 50 стран. И, наверняка, они также постараются как-то отреагировать.

Яркий тому пример — чемпионаты мира по боксу, которые в этом году бойкотировало 11 государств, в том числе сборные США и Великобритания. Причина — участие россиян и белорусов в турнирах с флагом и гимном. К счастью, AIBA не пошла на попятную и менять своё решение не стала. Остаётся надеяться, что и FEI хватит сил бороться, поскольку справляются с давлением далеко не все.

Так, IIHF накануне продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24, объяснив это вопросами безопасности. По словам главы организации Люка Тардиффа, там не знают, в какой стране проводить чемпионат мира, если допускать на него отечественных спортсменов.

«Давление идёт отовсюду. Некоторые — за то, чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые — чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение. Единственный вопрос, на который должна ответить IIHF: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Белоруссией чемпионат мира в Чехии, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали: «Нет, слишком рано», — объяснил Тардиф в комментарии «Спорт-Экспрессу».

В раздумьях находятся и другие международные организации, которые ждут рекомендаций от МОК по поводу нейтрального статуса и пока не понимают, по какому принципу допускать спортсменов. Ранее Бах высказывался категорично: атлеты не должны поддерживать СВО. Но только что под этим подразумевать? Отслеживать всех спортсменов, кто был замечен на праздничных мероприятиях, оставлял посты в социальных сетях или же в интервью поддерживал свою страну? Подписывать бумагу по примеру FIA или же просто не высказываться на данную тему, как в теннисе? Исходя из последней речи главы МОК, данный пункт останется на усмотрение федераций.

«Наши принципы ясно и чётко говорят о том, что запрещается любая активная поддержка боевых действий, в том числе демонстрация символики Z — это касается публикаций и многого другого. Тех, кто подобным образом поддерживает войну, нельзя допускать до соревнований — или же не следует, если речь идёт о мероприятиях под эгидой международных федераций, для которых мы таким образом оглашаем лишь рекомендацию», — отметил Бах.

Эта цитата очень любопытна. С одной стороны, немец приотрывает завесу тайны и объясняет, что входит в понятие «нейтральный статус» для МОК. С другой — сам себя поправляет, заменяя слово «нельзя» на «не следует». Ведь в таком случае многие федерации имеют право просто закрыть глаза на данный пункт, как это уже сделали в боксе и фехтовании.

При этом важен и ещё один момент. Бах уверен: на заседании исполкома МОК уже точно будут приняты все рекомендации. Поэтому ждать шагов от организации осталось недолго.

Жаль в данном случае украинских атлетов, на которых продолжает давить своё же правительство. Чиновники требуют от них бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов. Ведь если тенденция по допуску отечественных спортсменов в нейтральном статусе продолжится, то изолированными от международного спорта будут теперь уже они.