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L'Équipe: около 72% французов хотят видеть Россию на Олимпиаде

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Около 72% французов выступают за допуск российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«72% французов считают, что российские спортсмены, отстранённые от соревнований на международной арене, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже», — передаёт данные исследования Odoxa L'Équipe.

Отмечается, что 28% проголосовавших считают, что россияне должны быть допущены на ОИ под национальным флагом, а 44% респондентов допустили, что российские спортсмены должны иметь возможность выступать на Играх в нейтральном статусе. 

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. В комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях ущемление прав человека.

Ранее сообщалось, что гимнасты из России и Белоруссии не смогут принять участие в ближайших международных соревнованиях.

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