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Исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований

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Гимнасты из России и Белоруссии не смогут принять участие в ближайших международных соревнованиях.

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года. Санкционные меры вступают в силу незамедлительно.

Организация будет постоянно следить за общей ситуацией и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств, говорится в заявлении FIG.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Никита Нагорный заявил, что у него появилась надежда выступить на ОИ-2024.

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