Парламент Литвы и Сенат Чехии проголосовали против россиян на Олимпиаде в Париже

Сенат Чехии и парламент Литвы выступили против позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Мы призываем парламенты всех стран мира выразить своё чёткое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и спортивных чиновников к участию в ОИ или международных соревнованиях под нейтральным флагом», — цитирует спикера парламента Литвы Викторию Чмилите-Нильсен Inside the Games.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, может ли допуск российских фехтовальщиков стать примером для других федераций.