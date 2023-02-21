Разговоры о нейтральности: как развивается дискуссия МОК и стран Запада вокруг российских спортсменов

Международный олимпийский комитет ответил на письмо высокопоставленных представителей западных стран, которые призвали внести ясность в определение «нейтрального статуса» спортсменов. Кроме того, там отреагировали на резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв к оказанию давления на МОК в связи с возможным допуском россиян и белорусов до Игр в Париже. В обоих комментариях вновь прозвучал тезис о необходимости соблюдения прав человека и нежелании менять выбранный курс. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, западные политики роют яму МОК.

Страны коллективного Запада не оставляют попыток повлиять на позицию Международного олимпийского комитета. Так, на минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой осуждается решение МОК о рассмотрении возможности допуска российских и белорусских спортсменов до квалификации к Играм-2024 под нейтральным флагом. Более того, евродепутаты призвали оказать давление на МОК, чтобы он сменил курс, выбранный в конце прошлого года. А Олимпийский комитет Чехии даже решил обратиться за помощью к юристам для изучения Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и Олимпийской хартии.

В свою очередь, 20 февраля министры спорта и другие высокопоставленные представители 35 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии и Канады, направили МОК совместное письмо, в котором попросили расшифровать понятие «нейтралитет».

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«Мы серьёзно обеспокоены допустимостью участия олимпийских спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе — при соблюдении условий МОК не идентифицировать себя со своей страной — в ситуации, когда они получают прямую финансовую поддержку и помощь от этих стран (в отличие, например, от профессиональных теннисистов). Прочные связи между российскими спортсменами и российскими вооружёнными силами также вызывают понятную обеспокоенность. Наша общая позиция всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку, но данные поводы для беспокойства необходимо разрешить в рамках МОК», — говорится в сообщении.

Также подписанты в очередной раз попросили МОК пересмотреть позицию по допуску россиян и белорусов до соревнований.

«До тех пор, пока не будут решены эти фундаментальные вопросы и проблема существенного отсутствия ясности и конкретных деталей в отношении пригодности модели «нейтралитета», мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешать вернуться к соревнованиям. Отмечая заявленную МОК позицию о том, что окончательные решения ещё не приняты, мы настоятельно призываем МОК рассмотреть вопросы, выдвинутые на обсуждение всеми странами, и соответствующим образом пересмотреть своё предложение», — сказано в письме.

Однако для президента МОК Томаса Баха, который ранее часто сравнивал комитет с ООН, похоже, куда важнее мнение именно этой организации. А там чётко дали понять: отстранение россиян и белорусов от Олимпиады нарушит права человека и никаким образом не повлияет на разрешение военного конфликта. Именно это в первую очередь указывается в официальном заявлении комитета, которое во вторник, 21 февраля, было обновлено уже в четвёртый раз за неделю. В него, в частности, добавились ответы на письмо от «коллективной группы наций» и на резолюцию Европарламента.

«МОК высоко оценивает конструктивные вопросы относительно определения нейтрального статуса спортсменов с российским или белорусским паспортом, отмечая при этом, что явные опасения в области прав человека, выраженные двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека, не были затронуты в заявлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, в организации напомнили: ещё в декабре прошлого года лидеры всех заинтересованных сторон Олимпийского движения установили общие тезисы, касающиеся вопроса нейтралитета. За два месяца они никак не изменились.

«С тех пор продолжаются подробные консультации с целью более детального определения этих принципов. В этом контексте конструктивные вопросы, изложенные в заявлении, будут должным образом приняты во внимание», — отмечается в заявлении комитета.

Решили ответить в МОК и бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Владимиру Кличко. В интервью немецким СМИ он заявил, что Бах не нейтрален и представляет интересы России, а не олимпийские ценности.

«Выполнение своей миссии по объединению мира на спортивных соревнованиях и соблюдение хартии не делает МОК сообщником России. Можно быть солидарным с Украиной и украинским олимпийским сообществом, не соглашаясь со всем, к чему они призывают», — говорится на сайте организации.

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При этом в МОК все заявления смягчают фразой, что решение по россиянам и белорусам ещё не принято. И всё окончательно станет ясно ближе к лету. Но надо понимать, что для Баха сейчас борьба за нейтральный статус спортсменов важна с политической точки зрения. Эксперты отмечают, что если он «прогнётся» под давлением политиков, то комитет уже нельзя будет называть независимым. Он и раньше многими не считался таким, однако в случае «поражения» в этот раз на организации однозначно можно ставить крест. Такое мнение, в частности, высказала олимпийская чемпионка Турина и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Если призыв окажется действенным, то МОК может заканчивать своё существование, его уже нельзя будет считать независимой организацией. Оказывая подобное давление, Европарламент выкапывает МОК большую яму, потому что поддаваться давлению — это признаваться в том, что ты не являешься самостоятельным», — приводит её слова ТАСС.

Прекрасно это понимают и в самом комитете. Иначе сложно объяснить появление в официальном релизе в том числе философских размышлений.

«История покажет, кто больше делает для мира — тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступают за изоляцию и разделение. МОК и олимпийское движение с большим успехом продемонстрировали это в прошлом. Лишь некоторые недавние примеры — наша работа с КНДР и Южной Кореей, Израилем и Палестиной, Косово и многими другими», — сказано в заявлении МОК.