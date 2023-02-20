AP: около 30 стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде-2024

Около 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с возражениями против участия россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.

«У нас сохраняется обеспокоенность насчёт того, насколько допустимо участие спортсменов из России и Белоруссии в олимпийских состязаниях в нейтральном статусе — с условием МОК не идентифицировать себя с конкретной страной — в ситуации, когда они получают прямую финансовую поддержку от своих стран, в отличие, например, от профессиональных теннисистов», — говорится в тексте письма, которое приводит агентство Associated Press.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. В комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях ущемление прав человека.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, кто выступит в составе сборной России по биатлону на ОИ-2026.