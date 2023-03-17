Место в истории: как Кузьменко повторил рекорд Буре, а Панарин сравнялся по очкам с Ларионовым в НХЛ

Андрей Кузьменко поразил ворота «Аризоны» и повторил клубный рекорд «Ванкувера» по голам в дебютном сезоне, а Артемий Панарин отметился результативной передачей во встрече с «Питтсбургом» и поднялся на 15-ю строчку в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Никита Кучеров во второй раз в карьере достиг отметки 70 результативных передач за регулярный чемпионат, а Михаил Сергачёв впервые преодолел планку в 50 очков.

На одном уровне с Буре

Андрей Кузьменко продолжает оправдывать ставку руководства «Ванкувера» и доказывать, что ему не зря предложили двухлетний контракт на сумму $5,5 млн. И это по ходу его первого сезона в Национальной хоккейной лиге, по итогам которого команда, скорее всего, не пробьётся в плей-офф. Но даже пребывание в нижней половине таблицы Западной конференции и отрицательный баланс побед и поражений не способны испортить впечатление от выступления россиянина. Ведь он с ходу стал одним из лидеров «Кэнакс» и уже повторил достижение по числу голов в дебютном чемпионате.

Эту планку Кузьменко покорил в гостевом матче с «Аризоной». Уже на шестой минуте россиянин продемонстрировал присущее снайперам чутьё и оказался именно там, где и было нужно. Трёхходовка с участием Элиаса Петтерсона и Энтони Бовилье получилась роскошной: швед подхватил шайбу у борта и адресовал на притаившегося у штанги канадца, а тот в два касания перевёл её на противоположную. Именно там и дежурил Андрей, с ходу переправивший её в сетку ворот Ивана Просветова.

Благодаря этому в активе Кузьменко стало 34 точных попадания, что позволило ему превзойти Брока Бёзера и сравняться с Павлом Буре. До настоящего момента в своём дебютном сезоне за «Ванкувер» больше всего забивал именно российский легионер. Правда, легендарная Русская Ракета ограничилась лишь 60 (34 + 26) очками в 65 встречах, в то время как у его соотечественника уже на одно больше. И в будущем он вполне может стать первым и по этому показателю. Пока лидирует тот же Петерссон (66).

Кузьменко может быть обидно, что его очередные старания не помогли «Ванкуверу» одержать шестую победу подряд и продолжить отчаянную погоню за «Виннипегом», который на Западе занимает восьмую строчку. Впоследствии гости пропустили трижды, сумев ответить на это лишь одним точным броском — 2:3.

Пас Панарина и 30 спасений Шестёркина

В то же время в Нью-Йорке завершилось противостояние «Рейнджерс» и «Пингвинз», способное серьёзно повлиять на борьбу за путёвки в плей-офф на Востоке. Если хозяева занимают пятую позицию с 88 очками и вряд ли выпадут из числа участников розыгрыша Кубка Стэнли, то гостям ещё только предстоит сразиться за это право. На данный момент Евгений Малкин и компания располагаются на седьмом месте с 78 баллами и опережают идущую девятой «Флориду» лишь на три. Ту самую, которая вместе с «Монреалем» разразилась десятью голами в первом периоде и впоследствии разгромила оппонента — 9:5.

«Питтсбург» же в этот вечер ограничился лишь двумя. Оба организовал Сидни Кросби, но для победы этого оказалось недостаточно (2:4). И это при том, что Артемий Панарин и Владимир Тарасенко записали на свой счёт лишь по одной результативной передаче. Причём сделали это синхронно, выступив в роли «подносчиков снарядов» для Мики Зибанеджада. Бывший форвард «Сент-Луиса» помог шайбе добраться до соотечественника, а тот шикарным пасом от борта на полплощадки вывел шведа на рандеву с Тристаном Джерри.

Таким образом, оба отличились во втором матче подряд, а Панарин не только достиг планки в 75 очков за регулярку, но и вышел на 15-е место среди российских бомбардиров в истории НХЛ. Лидер «Рейнджерс» сравнялся с Игорем Ларионовым (оба — по 644), причём ему для этого понадобилось провести на 345 встреч меньше.

Тем не менее без присутствия россиян в списке главных звёзд противостояния не обошлось. На вторую строчку забрался Игорь Шестёркин, чья уверенная игра и гарантировала «Рейнджерс» очередную победу. Российский вратарь отразил 30 бросков из 32 (93,8%) и пропустил вперёд лишь Криса Крайдера, отметившегося дублем.

Ассистентсткий дубль Сергачёва и достижение Кучерова

В отличие от соотечественника, голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский не попал в тройку главных героев матча с «Нью-Джерси», хотя и совершил на два сейва больше. Возможно, причиной тому были сразу три пропущенных гола, не позволившие «Лайтнинг» сломить сопротивление соперников в основное время. Дожать неуступчивых «Девилз» удалось лишь в серии буллитов, где россиянин вновь блеснул и не дал забить признанному первой звездой Тимо Майеру и Йесперу Боквисту.

Что касается полевых хоккеистов, то Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не покинули лёд без набранных очков. При этом защитник вновь был продуктивнее. Уже на 69-й секунде встречи он поучаствовал в голе Росса Колтона, а потом на пару с нападающим ассистировал Стивену Стэмкосу. Мгновенная смена направления атаки привела к тому, что канадец остался без опеки в круге вбрасывания и неотразимо щёлкнул в стиле Александра Овечкина.

Благодаря этому Сергачёв впервые в карьере преодолел планку в полсотни очков за регулярку (7 + 44) и попутно вышел на восьмое место в списке лучших распасовщиков нынешнего сезона среди защитников. А Кучеров второй раз отдал 70 передач за чемпионат. Среди действующих игроков это удавалось лишь тому же Кросби (дважды) и Коннору Макдэвиду (пять раз). Кстати, для канадца этот день тоже стал более чем примечательным. Форвард «Эдмонтона» достиг отметки в 130 баллов, чего в XXI веке не удавалось никому.

Вклад Ничушкина и очередной пас Орлова

Здорово себя проявили и другие российские легионеры НХЛ. Так, Валерий Ничушкин умело подставил клюшку под бросок Кейла Макара и помог «Колорадо» одержать четвёртую победу подряд. Действующие обладатели Кубка Стэнли с огромным трудом справились с «Оттавой» и поднялись на пятую строчку в таблице Запада (84). До обескровленной потерей Кирилла Капризова «Миннесоты» — всего два очка.

Также по теме Эмоции Шестёркина, серия Малкина и дубль Барбашёва: чем удивили россияне в НХЛ Передачи Артемия Панарина, Игоря Шестёркина и Владимира Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном», в составе которого...

Не выключился из борьбы за плей-офф и «Калгари», располагающийся на девятой позиции. На этот раз подопечные Дэррила Саттера сотворили сенсацию и катком проехались по лидеру конференции — «Вегасу». Джонатан Куик пропустил семь раз, в то время как его визави Якоб Маркстрём — лишь дважды. И если недавно пополнивший состав «Голден Найтс» Иван Барбашёв не смог продлить результативную серию и завершил матч с показателем полезности «-3», то Никита Задоров выступил более успешно и впервые с 28 января продемонстрировал свои навыки организатора.

Таким образом, «Калгари» приблизился к идущему восьмым «Виннипегу» на расстояние трёх очков. И за это стоит поблагодарить «Бостон», отправивший в ворота канадского коллектива три безответные шайбы. К одной из них был причастен Дмитрий Орлов, раскрывшийся с новой стороны после переезда в Массачусетс. В десяти играх за «Брюинз» он оформил три гола и девять передач.

В свою очередь 17-ю шайбу в сезоне забросил Кирилл Марченко. На этот раз российский форвард «Коламбуса» застал врасплох вратаря «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Двукратный призёр молодёжного чемпионата мира получил пас от соперника в паре метров от створа и вторым касанием оставил не удел голкипера. Однако это помогло «Блю Джекетс» лишь размочить счёт — 1:4.