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В сети появилось видео тренировки сына Овечкина под присмотром отца

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В сети опубликовано видео тренировки сына капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с участием отца.

Сергей вышел на лёд в сопровождении Ови на тренировочной арене «столичных». За занятиями наблюдала также мать хоккеиста «Вашингтона», прославленная советская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская поженились в августе 2016 года. В августе 2018 года у них родился сын Сергей. Также пара имеет второго сына, который родился в мае 2020 года. Мальчика назвали Ильёй.

Овечкин выступает за столичную команду с 2005 года. С «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

Ранее стало известно, что Овечкин не хочет пропускать ни одной игры в решающей части регулярного сезона.

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