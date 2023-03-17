Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом» в НХЛ
- AP
- © Marcio Jose Sanchez
Встреча проходила на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 1:4.
В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Марченко.
Вратарь «Коламбуса» россиянин Даниил Тарасов начал игру в стартовом составе, но после четырёх пропущенных шайб в середине второго периода был заменён.
Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.