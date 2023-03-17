Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 1:4.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Марченко.

Вратарь «Коламбуса» россиянин Даниил Тарасов начал игру в стартовом составе, но после четырёх пропущенных шайб в середине второго периода был заменён.

Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в НХЛ.