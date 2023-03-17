Панарин догнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнялся с Игорем Ларионовым в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:2.

В этой игре россиянин отметился результативной передачей и набрал 75 (20 + 55) очков в текущем чемпионате.

За карьеру в НХЛ он набрал 644-е очко в 576 матчах и сравнялся с Ларионовым в зачёте российских бомбардиров. Они оба находятся на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).