Холодная месть: фавориты взяли убедительный реванш за поражения в стартовых матчах первого раунда Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» в Уфе взял верх над «Адмиралом», забросив пять шайб к середине второго периода, а «Ак Барс» в Казани расправился с «Нефтехимиком», несмотря на 17 минут штрафа за драку Александра Радулова. Три результативные передачи Максима Берёзкина и дубль Александра Полунина помогли «Локомотиву» в Ярославле разгромить «Витязь», а СКА в дебюте заставил трижды за 251 секунду капитулировать Константина Шостака и одолел минское «Динамо». Подробности вторых матчей серий первого раунда плей-офф КХЛ — в материале RT.

Красивый проход Башкирова и эффектные сейвы Серебрякова

Третий игровой день первого раунда Кубка Гагарина ознаменовался местью фаворитов уступающим в классе соперникам. В стартовых матчах «Ак Барс», СКА, «Локомотив» и «Салават Юлаев» потерпели неожиданные поражения. Однако спустя пару дней им дружно удалось взять реванш. Например, уфимцы не оставили шансов «Адмиралу» — 5:2.

В предыдущей встрече подопечные Виктора Козлова нанесли 56 бросков по воротам соперника, но уступили в овертайме — 1:2. А Никита Серебряков совершил невероятные 55 сейвов. На этот раз «зелёным», напротив, сопутствовало везение и у них залетало практически всё. Так, на 15-й минуте при равном счёте невероятным голом отметился Данил Башкиров. Капитан совершил рейд по правому борту, объехал ворота и попытался направить шайбу в ближний угол. Помог ему отличиться рикошет от Динара Хамидуллина.

На стороне хозяев выступали даже судьи. Момент с четвёртым голом в исполнении Ивана Дроздова они долго изучали на предмет офсайда, но нарушение правил не зафиксировали. Следом Александр Хмелевски окончательно снял все вопросы. «Адмиралу» удалось лишь уйти от разгрома благодаря точному щелчку Антона Берлёва. При этом коллектив с Дальнего Востока должен быть благодарен Серебрякову, который хотя и не совершил новое чудо, но парировал 38 выстрелов.

Двойной выстрел Воронкова и массовая драка с участием Радулова

Не возникло проблем у фаворита и в другой паре на Востоке. «Ак Барс», как и «Салават Юлаев», потерпевший поражение в первой встрече в овертайме, отомстил «Нефтехимику» — 4:1. Досадная неудача положительно сказалась на команде Зинэтулы Билялетдинова. Его подопечные действовали с максимальной самоотдачей в каждом единоборстве и выходили победителями из большинства стыков.

На руку им оказалось и удачное начало. Дмитрий Воронков уже к седьмой минуте оформил дубль. Заброшенная на 14-й секунде шайба вовсе получилась исторической. Форвард повторил рекорд скорострельности клуба в плей-офф, установленный Данисом Зариповым ещё в 2009-м. В самом начале второго периода Кириллу Воробьёву удалось сократить отставание, но Александр Радулов тут же отметился первым голом в Кубке Гагарина за семь лет, отличившись броском с нулевого угла.

А следом именитый форвард стал одним из главных действующих лиц массовой потасовки. После мощного броска Тимур Билялов зафиксировал шайбу, но один из соперников окатил его снежной крошкой. Ветеран тут же сцепился с Андреем Чивилёвым. Одного удара тому хватило, чтобы оказаться на льду. Оппонент поднялся на ноги и оттолкнул Александра в сторону. Тем временем на другой части площадки подрались Максим Гончаров и Илья Сафонов. По итогам эпизода Радулов как зачинщик получил 17 минут штрафа, а Чивилёв, Гончаров и Сафонов — по пять.

Даже в отсутствие лидера казанцы спокойно довели дело до победы. В заключительном периоде им удалось отличиться в формате «четыре на три». На этот раз Александра Судницина огорчил Станислав Галиев.

Активное начало от СКА и грубейшие нарушения «Динамо»

С удовольствием отомстили уступающим в классе оппонентам и гранды, представляющие Западную конференцию. Особенно сильно постарался СКА, умудрившийся несколько дней назад проиграть в последний момент попавшему в плей-офф минскому «Динамо».

Петербуржцы с первых минут продемонстрировали запредельный настрой и желание поставить выскочку на место. Гости под таким мощным давлением откровенно поплыли и начали допускать одно нарушение правил за другим. Хозяева их за это безжалостно наказывали. Счёт открыл Василий Глотов, а вскоре преимущество команды удвоил Святослав Гребенщиков. В обоих эпизодах шайба оказывалась в сетке как раз с окончанием большинства. Затем Игорь Ожиганов отличился уже в равных составах.

Неудивительно, что у минчан, пропустивших трижды чуть больше чем за четыре минуты, окончательно сдали нервы. Незадолго до перерыва Тимофей Ковгореня толкнул Дмитрия Яшкина на борт. Чех получил повреждение лица и с трудом поднялся на ноги. При этом и в его шлеме, и на льду была кровь. Нарушитель получил пять минут штрафа. А Ника Мёркли вовсе удалили до финальной сирены за непристойный жест.

Отдельно в составе СКА следует отметить Дмитрия Николаева. Штаб, несмотря на крайне неудачную игру вратаря в первой встрече, вновь сделал на него ставку. И голкипер справился со своей задачей, парировав 23 выстрела. Огорчить его сумели только Райан Спунер и Никита Пышкайло. На их голы точными бросками в концовке ответили Марат Хуснутдинов и Степан Фальковский — 5:2.

Дубль Полунина и ассистентский хет-трик Берёзкина

А «Локомотив» и вовсе разгромил «Витязь». Железнодорожники на протяжении всей встречи владели подавляющим преимуществом и ничего не позволили сделать оппоненту. Показательная статистика: они более чем в два раза перебросали гостей — 45:21. Ярославцы сражались за шайбу в каждом эпизоде и регулярно доводили её на пятак.

Оборона соперника продержалась лишь около десяти минут. Затем Александр Полунин воспользовался грубой ошибкой защитника и открыл счёт. Следом Георгий Иванов реализовал большинство. Незадолго до перерыва Степан Старков сократил отставание до минимума, но о возрождении интриги речи не шло.

Во втором периоде хозяева забросили ещё две безответные шайбы. Чужие ворота поразили Даниил Тесанов и Максим Шалунов. Для последнего данный гол стал юбилейным, 30-м в текущем сезоне, если брать в расчёт регулярку. Также форвард выполнил две результативные передачи на партнёров. Три очка набрал и Максим Берёзкин, но он оформил ассистентский хет-трик. «Витязь» после четвёртой пропущенной поменял вратаря, и на льду появился Дмитрий Шикин. Однако не помогло и это. Резервист в заключительном отрезке позволил во второй раз отличиться Полунину, а затем дал возможность поставить точку Артуру Каюмову — 6:2.