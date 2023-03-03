«Ак Барс» взял верх над «Нефтехимиком» и сравнял счёт в первом раунде плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своём льду нанёс поражение нижнекамскому «Нефтехимику» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

В составе казанской команды шайбы забросили Дмитрий Воронков (первая и седьмая минуты), Александр Радулов (25-я), Станислав Галиев (49-я). У коллектива из Нижнекамска отличился Кирилл Воробьёв (21-я).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 1-1.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.













