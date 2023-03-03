«Ак Барс» взял верх над «Нефтехимиком» и сравнял счёт в первом раунде плей-офф КХЛ
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Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.
В составе казанской команды шайбы забросили Дмитрий Воронков (первая и седьмая минуты), Александр Радулов (25-я), Станислав Галиев (49-я). У коллектива из Нижнекамска отличился Кирилл Воробьёв (21-я).
Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 1-1.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.