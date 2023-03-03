«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» во втором матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «Уфа Арене» завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Виктора Козлова.

В составе команды из столицы Башкортостана шайбы забросили Шакир Мухамадуллин (вторая минута), Данил Башкиров (15-я), Данил Алалыкин (20-я), Иван Дроздов (30-я) и Александр Хмелевски (31-я). У «Адмирала» отличились Михал Криштоф (пятая минута) и Антон Берлёв (38-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.