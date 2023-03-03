«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
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Игра на «Уфа Арене» завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Виктора Козлова.
В составе команды из столицы Башкортостана шайбы забросили Шакир Мухамадуллин (вторая минута), Данил Башкиров (15-я), Данил Алалыкин (20-я), Иван Дроздов (30-я) и Александр Хмелевски (31-я). У «Адмирала» отличились Михал Криштоф (пятая минута) и Антон Берлёв (38-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.