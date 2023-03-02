Разин — о поражении от ЦСКА: ужасное выступление наших центральных нападающих
«Провели хороший первый период. Держали шайбу. Неплохо действовали в атаке. Во втором периоде сами себе привезли. Плюс ужасное выступление наших центральных нападающих на точке — 45 на 17. Первые два гола пропустили из-за этого. Не считая пропущенного гола с пустыми воротами, все четыре гола были одинаковыми — наброс, подставление», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, а также Сергей Плотников и Виталий Абрамов, оформившие по дублю. У «Северстали» отличились Робин Пресс и Илья Иванцов.
Счёт в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Вторая игра состоится 4 марта в Москве.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк высказался о победе московского ЦСКА над череповецкой «Северсталью».