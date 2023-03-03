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СКА обыграл минское «Динамо» и сравнял счёт в серии 1/8 финала КХЛ

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Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение минскому «Динамо» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (НХЛ).
СКА обыграл минское «Динамо» и сравнял счёт в серии 1/8 финала КХЛ
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  • © Alexander Kulebyakin

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе армейской команды шайбы забросили Василий Глотов (13-я минута), Святослав Гребенщиков (16-я), Игорь Ожиганов (17-я), Марат Хуснутдинов (56-я), Степан Фальковский (59-я). У белорусского коллектива отличился Райан Спунер (34-я), Никита Пышкайло (57-я).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 1-1.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.




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