СКА обыграл минское «Динамо» и сравнял счёт в серии 1/8 финала КХЛ

Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение минскому «Динамо» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе армейской команды шайбы забросили Василий Глотов (13-я минута), Святослав Гребенщиков (16-я), Игорь Ожиганов (17-я), Марат Хуснутдинов (56-я), Степан Фальковский (59-я). У белорусского коллектива отличился Райан Спунер (34-я), Никита Пышкайло (57-я).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 1-1.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.







