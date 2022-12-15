«Шаг навстречу спорту без политики»: почему WBA восстановила российских и белорусских боксёров в рейтингах

Всемирная боксёрская ассоциация сняла все ограничения с россиян и белорусов. В ближайшее время они будут возвращены в рейтинги и смогут претендовать на титулы. Своё решение в организации объяснили тем, что спортсмены не принимают участия в военных конфликтах, а потому не должны страдать. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко, произошедшее должно послужить примером и для других ассоциаций. Однако бывший чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев считает, что говорить о смягчении позиции пока рано.

«Спортсмены из этой страны не состоят на военной службе»

В условиях, когда у большинства российских спортсменов нет возможности выступать на международных соревнованиях, решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить их, а также белорусов в своих рейтингах, стало приятной неожиданностью. Оно было принято в Орландо (США) на 100-м конгрессе организации «после продолжительного обсуждения» всеми членами.

«Спортсмены из этой страны не состоят на военной или иной государственной службе, поэтому не имеют никакого отношения к военному конфликту на Украине или любому другому текущему конфликту. Однако было решено, что любой боец, выступающий в поддержку конфликта или имеющий отношение к нему, будет немедленно исключён из рейтингов», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв назвал решение WBA своевременным и рассказал о встрече с главой организации Хильберто Мендосой, которая состоялась в ноябре.

«Спорт должен существовать вне политики — это принцип, которого мы придерживаемся в IBA. После нашей личной встречи с Мендосой мы пришли к общему мнению на этот счёт. Я рад, что руководство WBA разделяет этот принцип, и приветствую решение по восстановлению спортсменов в рейтингах WBA», — заявил функционер.

WBA является старейшей международной ассоциацией профессионального бокса, которая была создана ещё в 1921 году. Её чемпионские пояса ценятся в мире особенно высоко. Теперь россияне и белорусы получат возможность снова бороться за них.

Своеобразным предвестником снятия ограничений послужило признание единственного на данный момент действующего чемпиона планеты по версии WBA Дмитрия Бивола боксёром года. Награду ему вручил лично Хильберто Мендоса. В ответном слове спортсмен поблагодарил ассоциацию за доверие и подчеркнул, что рад быть её частью.

«WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул. Многие пытались его у меня отобрать, и я провёл немало боёв за пояс. Большое спасибо!... Попытаюсь сделать всё, что в моих силах в 2023-м и в последующие годы» — заявил Бивол.

В марте WBA временно убрала белорусов и россиян из рейтингов. Исключение делалось лишь для действующих чемпионов мира или обладателей региональных поясов, однако им не позволялось выступать под флагом и гимном страны. Также запрещалось проведение санкционированных поединков на территории России. Вместе с тем отмечалось, что эта мера временная и будет пересматриваться месяц за месяцем.

Это стало ударом для многих атлетов, ведь к концу января в рейтинги WBA входили десять россиян в девяти весовых категориях. И некоторые из них были близки к завоеванию титула. Например, Фёдор Чудинов шёл вторым во втором среднем, Магомед Мадиев — третьим в среднем, Марк Урванов — третьим во втором полулёгком, а Магомед Курбанов — шестым в первом среднем. Теперь все они получат возможность вернуться.

Однако произошедшее пока сложно назвать тенденцией, поскольку ведущие ассоциации ведут себя по-разному. Например, Всемирный боксёрский совет (WBC), напротив, в ноябре исключил россиян и белорусов.

«WBC не будет санкционировать бои в этих странах, а их граждане не смогут боксировать за титулы WBC», — цитирует главу организации Маурисио Сулеймана ТАСС.

Исключение было сделано лишь для чемпиона по версии WBC в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и только потому, что у него есть паспорт Канады.

Однако если брать в расчёт любительский бокс, именно в этом виде международная федерация одной из первых сняла все ограничения с россиян и белорусов. В начале октября они вновь получили возможность выступать на международных соревнованиях. Более того, им разрешили выходить в ринг под флагами и гимнами своих стран. Тогда президент IBA Кремлёв призвал все международные ассоциации последовать примеру.

«Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых атлетов и быть миротворцами во всём, призывать всех к миру. Спорт для того и создан, чтобы нести добро», — подчёркивал функционер.

Он также назвал рекомендации МОК об отстранении отечественных спортсменов «противоречащими принципам олимпийского движения» и заявил о необходимости предоставления им возможности снова полноценно выступать, не оглядываясь на политическую повестку.

«Справедливость рано или поздно должна восторжествовать»

Так или иначе в России неожиданный вердикт WBA встретили с оптимизмом. Например, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко выразил надежду, что он послужит примером для других ведущих боксёрских ассоциаций.

«В этом плане показательным моментом стало другое недавнее решение WBA — признать Бивола боксёром года. Это был первый шаг. Вторым стало восстановление наших спортсменов в рейтингах. Это шаг навстречу здоровой конкуренции и чистому спорту без политики. Произошедшее, безусловно, пойдёт на пользу и зрителям, которые смогут увидеть самые интересные поединки», — отметил Тищенко в комментарии RT.

Смелый же шаг организации он связал с желанием дать возможность соревноваться всем сильнейшим вне зависимости от посторонних факторов.

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«Сложно сказать, почему именно WBA оказалась первопроходцем. Наверное, потому, что это одна из самых старых федераций профессионального бокса. Там у людей сохранилось чувство собственного достоинства и чёткое понимание того, что спорт должен оставаться вне политики. Ведь если ты вручаешь титулы чемпионов мира, исключая из борьбы представителей таких сильных боксёрских стран, как Россия и Белоруссия, то обесцениваешь их. Хотелось бы, чтобы поступок WBA стало примером для других. Справедливость рано или поздно должна восторжествовать. Это пойдёт на пользу спорту», — добавил Тищенко.

Денис Лебедев, который с 2012 по 2018 год удерживал чемпионский пояс WBA в первом тяжёлом весе, также остался приятно удивлён снятием всех ограничений с россиян и белорусов и возвращению их в рейтинги.

«В сегодняшних реалиях, когда россиян отовсюду хотят исключить, WBA продемонстрировала, что спорт обязан оставаться вне политики. Организация в первую очередь руководствуется вопросами конкуренции. Там хотят собрать под своей эгидой самых сильных боксёров, в том числе из России и Белоруссии, а не ограничивать себя искусственными запретами. Очевидно, без россиян у них будет недокомплект», — объяснил Лебедев RT.

Но, в отличие от Тищенко, он не верит, что произошедшее послужит сигналом для других организаций и совсем скоро они также позволят отечественным атлетам полноценно соревноваться.

«Не для того из WBC совсем недавно исключили наших боксёров, чтобы сразу же вернуть их обратно. Со временем ситуация должна измениться. Рано или поздно агрессия и политическая истерия вокруг страны пойдут на спад, и тогда санкции в спорте начнут снимать. Всё вернётся на круги своя, но это произойдёт не сегодня», — посетовал Лебедев.

Назывались и другие причины произошедшего. Так, ещё один бывший чемпион планеты по версии WBA, а в настоящий момент депутат Госдумы Николай Валуев предположил, что ассоциация просто не хочет терять деньги. И именно они, по его словам, стоят на первом месте. В свою очередь известный промоутер Владимир Хрюнов напомнил: страна всегда славилась яркими чемпионами и боксёрами именно по линии WBA, что также сказалось на этом решении.

«Думаю, это очень серьёзный шаг. Президент WBA — молодец, что принял такое решение. Молодец и глава IBA Умар Кремлёв, что удалось достичь этого соглашения. Жизнь продолжается. И эта новость — одна из лучших подтверждений тому», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».