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Лебедев: рано или поздно агрессия и политическая истерия вокруг России пойдут на спад

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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал, когда санкции в отношении российских спортсменов начнут ослабевать.
Лебедев: рано или поздно агрессия и политическая истерия вокруг России пойдут на спад
  • РИА Новости

«К сожалению, говорить о тенденции пока не приходится. Не для того из WBC совсем недавно исключили наших боксёров, чтобы сразу же вернуть их обратно. Со временем ситуация должна измениться. Рано или поздно агрессия и политическая истерия вокруг нашей страны пойдут на спад, и тогда санкции в спорте начнут снимать. Тогда всё вернётся на круги своя. Но это произойдёт не сегодня», — сказал Лебедев в интервью RT.

Ранее Лебедев высказался о решении WBA восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.

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