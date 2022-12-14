Лебедев: рано или поздно агрессия и политическая истерия вокруг России пойдут на спад

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал, когда санкции в отношении российских спортсменов начнут ослабевать.

«К сожалению, говорить о тенденции пока не приходится. Не для того из WBC совсем недавно исключили наших боксёров, чтобы сразу же вернуть их обратно. Со временем ситуация должна измениться. Рано или поздно агрессия и политическая истерия вокруг нашей страны пойдут на спад, и тогда санкции в спорте начнут снимать. Тогда всё вернётся на круги своя. Но это произойдёт не сегодня», — сказал Лебедев в интервью RT.

Ранее Лебедев высказался о решении WBA восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.