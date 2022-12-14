Лебедев: WBA продемонстрировала, что спорт обязан оставаться вне политики

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о решении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.

«Новость очень приятная. В сегодняшних реалиях, когда россиян отовсюду хотят исключить, WBA продемонстрировала, что спорт обязан оставаться вне политики. Организация в первую очередь руководствуется вопросами конкуренции. Там хотят собрать под своей эгидой самых сильных боксёров, в том числе из России и Белоруссии, а не ограничивать себя искусственными запретами. Очевидно, без россиян у них будет недокомплект», — сказал Лебедев RT.

Ранее Радмир Габдуллин назвал положительным импульсом решение WBA восстановить в рейтингах российских боксёров.