Узнать больше

Лебедев: WBA продемонстрировала, что спорт обязан оставаться вне политики

Короткая ссылка
Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о решении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.
Лебедев: WBA продемонстрировала, что спорт обязан оставаться вне политики
  • РИА Новости

«Новость очень приятная. В сегодняшних реалиях, когда россиян отовсюду хотят исключить, WBA продемонстрировала, что спорт обязан оставаться вне политики. Организация в первую очередь руководствуется вопросами конкуренции. Там хотят собрать под своей эгидой самых сильных боксёров, в том числе из России и Белоруссии, а не ограничивать себя искусственными запретами. Очевидно, без россиян у них будет недокомплект», — сказал Лебедев RT.

Ранее Радмир Габдуллин назвал положительным импульсом решение WBA восстановить в рейтингах российских боксёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить