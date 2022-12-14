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Габдуллин назвал положительным импульсом решение WBA восстановить в рейтингах российских боксёров

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Президент международной Лиги ММА и К-1 Ural FC Радмир Габдуллин прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.
Габдуллин назвал положительным импульсом решение WBA восстановить в рейтингах российских боксёров
  • Gettyimages.ru

«В марте 2022 года WBA вместе с мировым боксёрским сообществом решило временно вычеркнуть наших бойцов из своих рейтингов. Исключение сделали только для обладателей мировых и региональных титулов. Дмитрий Бивол дважды защитил чемпионское звание, не имея возможности выйти на бой под российским флагом. Сердечно поздравляю его с заслуженной наградой «Лучший боксёр года». Я надеюсь, что сегодня разумное решение WBA послужит положительным импульсом для отмены всей блокады российских и белорусских спортсменов», — заявил Габдуллин пресс-службе Ural FC.

Ранее Олимпийский комитет США выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

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