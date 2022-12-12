Олимпийский комитет США выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага

Президент Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс высказалась об участии российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже.

«США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь. Но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — цитирует Лайонс The Wall Street Journal.

По её словам, в конце февраля «в качестве оперативных мер пришлось всех разделить». Лайонс подчеркнула, что США тогда в полной мере поддерживали отстранение.

«Но на олимпийском саммите был поднят вопрос — осталась ли той же необходимость в защитных мерах? Хоть катализатор ситуации всё ещё присутствует, очевидно, вопрос безопасности спортсменов уже не стоит так остро», — добавила Лайонс.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.