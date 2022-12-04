Российская федерация прыжков в воду ведёт диалог с FINA по переходу в Азию
- РИА Новости
«С FINA мы находимся в диалоге, в отличие от европейской федерации. Мы в этом году не поехали на международные соревнования, но работаем и говорим с FINA, неоднократно говорили господину Хусейну Аль-Мусалламу о том, что хотели бы перейти в азиатскую федерацию и выйти из европейской, участвовать в чемпионате Азии и азиатских соревнованиях», — цитирует Дружинина ТАСС.
По его словам, FINA в ближайшее время может принять решение о переходе.
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