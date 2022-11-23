Колесников — о мировом рекорде: будет обидно, если в FINA не признают
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«Не знаю, признают ли рекорд, не узнавал. Понятно, будет обидно, если нет. Но результат есть результат. Нейтрально к этому отношусь», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».
Двукратный призёр Олимпийских игр показал результат 22,11 секунды и превзошёл достижение французского пловца Флорана Маноду. В 2014 году тот проплыл дистанцию в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.
Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.
Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о мировом рекорде, установленном Колесниковым.