Колесников — о мировом рекорде: будет обидно, если в FINA не признают

Российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями от установленного рекорда на втором этапе «Игр дружбы».

«Не знаю, признают ли рекорд, не узнавал. Понятно, будет обидно, если нет. Но результат есть результат. Нейтрально к этому отношусь», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».

Двукратный призёр Олимпийских игр показал результат 22,11 секунды и превзошёл достижение французского пловца Флорана Маноду. В 2014 году тот проплыл дистанцию в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о мировом рекорде, установленном Колесниковым.