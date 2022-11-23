Матыцин — о рекорде Колесникова: российские спортсмены являются настоящими бойцами

Министр спорта Олег Матыцин высказался о мировом рекорде, установленном российским пловцом Климентом Колесниковым.

«Рекорд Климента Колесникова в очередной раз доказывает, что российские спортсмены — настоящие бойцы! Несмотря на колоссальное давление, под которым они находятся, ребята не просто не унывают, а напротив — продолжают добиваться высочайших результатов и устанавливают мировые рекорды», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

По его словам, особенно приятно, что Колесников показал лучший в мире результат на «Играх дружбы» — российском турнире поистине международного масштаба, где бьются национальные и мировые рекорды.

Двукратный призёр Олимпийских игр показал результат 22,11 секунды и превзошёл достижение французского пловца Флорана Маноду. В 2014 году тот проплыл дистанцию в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.

Ранее Матыцин рассказал, кого намерен поддерживать на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.