Матыцин: на чемпионате мира буду болеть за помогающих в организации турнира россиян

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, кого намерен поддерживать на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я поддерживаю российскую команду, которая там работает, помогает нашим катарским друзьям. К сожалению, российская сборная не участвует по известным причинам», — цитирует Матыцина ТАСС.

Матыцин дал понять, что вряд ли сможет посетить один из матчей чемпионата мира.

«Это связано в том числе с формальными процедурами», — пояснил министр.

Церемония открытия прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». В параде в том числе принял участие талисман мундиаля 2018 года в России Забивака, а также Чонгук, солист корейской поп-группы BTS.

В матче открытия Катар уступил Эквадору со счётом 0:2.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Чемпионат мира проходит в пяти городах на восьми стадионах.

Ранее консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу в Катаре Алексей Сорокин оценил церемонию открытия ЧМ-2022.