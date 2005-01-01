Сорокин: церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре получилась вполне современной

Консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу в Катаре Алексей Сорокин оценил церемонию открытия ЧМ-2022.

«Церемония вполне современная. Даже очень. Упор был сделан на технологии и толерантность. Две идеи, которые характерны и для ФИФА, и для Катара», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, было приятно увидеть на церемонии талисмана ЧМ-2018 в России Забиваку.

«Удивительно, что центральное место занимали талисманы 2010 и 2014 годов, а все остальные были на ряд дальше. Но, видимо, это была какая-то эстетическая задумка», — добавил Сорокин.

Церемония открытия прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». В параде в том числе принял участие талисман мундиаля 2018 года в России — Забивака. А также Чонгук, солист корейской поп-группы BTS.

В матче открытия Катар сыграл с Эквадором (0:2).

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Чемпионат мира проходит в пяти городах на восьми стадионах.

Сорокин был генеральным директором оргкомитета ЧМ-2018 в России.

Ранее сообщалось, что фанаты Эквадора во время матча с Катаром на ЧМ-2022 скандировали: «Мы хотим пива».