Фанаты Эквадора во время матча с Катаром на ЧМ-2022 скандировали: «Мы хотим пива»

Фанаты сборной Эквадора во время первого тайма матча открытия с командой Катара на чемпионате мира требовали пиво.

Болельщики скандировали фразу «Queremos cerveza!» — в переводе с испанского это означает «Мы хотим пива!».

18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Продажа будет осуществляться на Фестивале болельщиков, в фан‑зонах и авторизованных местах чемпионата мира, но убрана с периметра стадионов.

В матче открытия мундиаля Эквадор к 80-й минуте обыгрывает Катар со счётом 2:0.

Ранее Инфантино заявил, что болельщики смогут обойтись без пива на стадионах ЧМ-2022.