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Инфантино считает, что болельщики смогут обойтись без пива на стадионах ЧМ-2022

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался по поводу запрета продажи пива на стадионах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Инфантино считает, что болельщики смогут обойтись без пива на стадионах ЧМ-2022
  • AP
  • © Hassan Ammar

«Есть фан-зоны, в которых вы сможете купить пиво. Я лично считаю, что если в течение трёх часов вы не попьёте пива, то с вами ничего не случится», — приводит слова Инфантино ТАСС.

18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Продажа будет осуществляться на Фестивале болельщиков, в фан‑зонах и авторизованных местах чемпионата мира, но убрана с периметра стадионов.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Инфантино высказался о рабочих, участвовавших в подготовке к ЧМ-2022.

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