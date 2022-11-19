Инфантино считает, что болельщики смогут обойтись без пива на стадионах ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался по поводу запрета продажи пива на стадионах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Есть фан-зоны, в которых вы сможете купить пиво. Я лично считаю, что если в течение трёх часов вы не попьёте пива, то с вами ничего не случится», — приводит слова Инфантино ТАСС.

18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Продажа будет осуществляться на Фестивале болельщиков, в фан‑зонах и авторизованных местах чемпионата мира, но убрана с периметра стадионов.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Инфантино высказался о рабочих, участвовавших в подготовке к ЧМ-2022.