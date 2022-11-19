Инфантино: рабочие в Катаре зарабатывают в десять раз больше, чем в своих странах
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«Сотни тысяч рабочих приезжают сюда зарабатывать, они зарабатывают в десять раз больше, чем в своих собственных странах, и помогают своим семьям выживать», — приводит слова Инфантино ТАСС.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее Инфантино призвал поддержать судей на ЧМ-2022.