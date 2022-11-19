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Инфантино: рабочие в Катаре зарабатывают в десять раз больше, чем в своих странах

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о рабочих, участвовавших в подготовке к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
Инфантино: рабочие в Катаре зарабатывают в десять раз больше, чем в своих странах
  • AFP
  • © David GANNON

«Сотни тысяч рабочих приезжают сюда зарабатывать, они зарабатывают в десять раз больше, чем в своих собственных странах, и помогают своим семьям выживать», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Инфантино призвал поддержать судей на ЧМ-2022.

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