Тищенко: хотелось бы, чтобы решение WBA стало примером для других

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко предположил, почему Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) первой из спортивных организаций восстановила в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.

«Сложно сказать, почему именно WBA оказалась первопроходцем в данном отношении. Наверное, потому, что это одна из самых старых федераций профессионального бокса. Там у людей сохранилось чувство собственного достоинства и чёткое понимание того, что спорт должен оставаться вне политики. Ведь если ты вручаешь титулы чемпиона мира, исключая из борьбы представителей таких сильных боксёрских стран, как Россия и Белоруссия, то обесцениваешь их. Хотелось бы, чтобы решение WBA стало примером для других. Справедливость рано или поздно должна восторжествовать. Это пойдёт на пользу спорту», — рассказал Тищенко в интервью RT.

Ранее Тищенко прокомментировал решение WBA восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.