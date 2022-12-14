Тищенко: надеюсь, остальные организации вслед за WBA вынесут аналогичные вердикты

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из России и Белоруссии.

«Это очень приятная новость. В этом плане показательным моментом стало другое недавнее решение WBA — признать Дмитрия Бивола боксёром года. Это был первый шаг. Вторым стало восстановление наших спортсменов в рейтингах. Это шаг навстречу здоровой конкуренции и чистому спорту без политики. Произошедшее, безусловно, пойдёт на пользу и зрителям, которые смогут увидеть самые интересные поединки. Надеюсь, остальные организации вслед за WBA вынесут аналогичные вердикты», — рассказал Тищенко RT.

Ранее Радмир Габдуллин назвал положительным импульсом решение WBA восстановить в рейтингах российских боксёров.