Цзю заявил, что Бивол заслуженно получил награду лучшему боксёру года WBA
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«Рад за Диму очень сильно, он получил заслуженное признание. Ну, всё здорово. Слава богу, здесь политика не сыграла никакую роль — есть здравые люди всё-таки», — цитирует Цзю РИА Новости.
Россиянин получил награду «Боксёр года» в Орландо на юбилейном конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации.
Напомним, что в 2022 году Бивол дважды провёл защиту титула, победив Сауля «Канело» Альвареса и Хильберто Рамиреса.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Бивола и Бетербиева.