Цзю заявил, что Бивол заслуженно получил награду лучшему боксёру года WBA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заслуженно получил награду лучшему боксёру года.

«Рад за Диму очень сильно, он получил заслуженное признание. Ну, всё здорово. Слава богу, здесь политика не сыграла никакую роль — есть здравые люди всё-таки», — цитирует Цзю РИА Новости.

Россиянин получил награду «Боксёр года» в Орландо на юбилейном конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации.

Напомним, что в 2022 году Бивол дважды провёл защиту титула, победив Сауля «Канело» Альвареса и Хильберто Рамиреса.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Бивола и Бетербиева.