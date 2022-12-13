Арум рассказал, когда может состояться бой Бивола и Бетербиева

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказал мнение, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол могут провести поединок в 2023 году.

«Если бой с Биволом состоится, то состоится он в конце следующего года. Бивол, скорее всего, подерётся с Канело, и этот бой будет для него гораздо более привлекательным. Проблемы с вещанием не помешают организации этого поединка», — цитирует Арума iD Boxing.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно. Последний поединок Бивол провёл 5 ноября против мексиканца Хильберто Рамиреса. Россиянин победил единогласным решением судей.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. Боксёру 28 января предстоит бой против британца Энтони Ярда.

Ранее сообщалось, что боксёры Бетербиев и Бивол могут провести бой в конце 2023 года.