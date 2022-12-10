Непобеждённые боксёры Бетербиев и Бивол могут провести бой в конце 2023 года

В команде Артура Бетербиева рассказали, когда чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF сможет провести поединок с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

«Артуру сейчас предстоит бой с Ярдом. После него нам хотелось бы обсудить большой бой, поединок против Бивола как раз такой. Допускаю, что и для Бивола бой с Артуром может быть гораздо интереснее реванша против Сауля Альвареса. Бой с Биволом мог бы пройти в конце 2023 года», — цитирует представителя команды Бетербиева ТАСС.

Бивол накануне заявил, что пока не видит возможности проведения боя с Бетербиевым в Москве.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно. Последний поединок Бивол провёл 5 ноября против мексиканца Хильберто Рамиреса. Россиянин победил единогласным решением судей.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. Боксеру 28 января предстоит бой против британца Энтони Ярда.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Бетербиева серьёзной угрозой для Бивола из-за дикой ударной мощи.