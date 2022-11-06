Дрозд назвал Бетербиева серьёзной угрозой для Бивола из-за дикой ударной мощи

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд оценил расклад сил в возможном бою чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, который владеет поясами WBC, IBF и WBO.

«Бетербиев — это очень серьёзная угроза для Бивола. У них абсолютно разные стили, но оба — очень интересные боксёры. Если Артур сможет навязать силовые удары с высокой плотностью и мощью, то будет иметь успех. Потому что его удары реально разрушительны, он обладает такой силой, какая бывает у тяжеловесов», — цитирует Дрозда РИА Новости.

По его мнению, победу одержит тот боксёр, который сможет подстроить рисунок боя под свой стиль.

«Но оба — два самых достойных боксёра планеты в полутяжёлом весе», — добавил Дрозд.

Бивол заявил, что готов провести бой против Бетербиева после поединка с Хильберто Рамиресом.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение мексиканцу Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

На счету Хильберто Рамиреса — 44 выигранные схватки и одно поражение. До перехода в полутяжёлый вес мексиканец завоёвывал титул чемпиона мира во второй средней категории.

Ранее Бивол прокомментировал победу над Рамиресом.