«Под политическим давлением США»: в России возмущены возможным исключением боксёров из рейтинга WBC

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что все российские и белорусские боксёры будут исключены из рейтингов организации. Это высказывание вызвало возмущение у отечественных специалистов. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю пообещал лично позвонить функционеру, а промоутер Владимир Хрюнов объяснил принятое решение давлением со стороны США. При этом о желании отстранить российских спортсменов ведущие боксёрские организации заявляли ещё в марте, однако до реальных санкций дело так и не дошло.

Большой резонанс в спортивном сообществе вызвало заявление президента Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана на конгрессе организации в Акапулько. По его словам, все российские и белорусские спортсмены будут исключены из рейтинга WBC.

«Совет не будет санкционировать бои в этих странах, и их граждане не смогут боксировать за титулы WBC. Выражаю глубокое сожаление перед спортсменами, промоутерами и членами боксёрской общественности из России и Белоруссии, на которых отразятся эти события», — цитирует Сулеймана ТАСС.

На его слова остро отреагировали представители РФ. Так, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю пообещал лично позвонить главе WBC и выяснить причину такого решения.

«Если он это сказал, то должны быть какие-то основания. Буду узнавать более конкретно. Потому что сейчас я вижу, что это очень сильно политизировано. Хочу узнать из прямого источника. Дальше будем смотреть. Надеюсь ли я на то, что мой звонок что-то изменит? В любом случае буду понимать, что происходит, существуют ли определенные основания, зачем это делается. Если это чисто политическое решение, то это не в моей власти, но я хотя бы буду понимать, как действовать дальше. У нас с Маурисио очень хорошие отношения. Я был в хороших отношениях с его отцом и с ним самим», — сказал Цзю в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Был расстроен таким заявлением и российский боксёр Алексей Папин, являвшийся первым номером рейтинга WBC в первой тяжёлой категории.

«В моменте очень сильно злит. У нас есть люди, которые любят кричать, что спорт вне политики, выступают за демократию, но по факту их демократия и спорт вне политики вот такие. Маурисио Сулейман — просто человек, который идёт на поводу у всех остальных. Если у меня не будет возможности продвигаться по линии WBC, то буду пробовать по другой версии, а там видно будет», — заявил Папин в беседе с Metaratings.

Главный тренер национальной команды России Эдуард Кравцов, в свою очередь, объяснил решение WBC тем, что на участников конгресса было оказано давление со стороны украинцев.

«Очередное их нытьё — вот причина отстранения россиян. Надеюсь, что это продлится недолго. Сама организация WBC от этого только проигрывает. Российские боксёры представлены в каждой категории на ведущих ролях — кому WBC делает хуже? В первую очередь — себе. Понятно, что и все боксёры от этого проигрывают — в том числе наши. Люди не должны страдать от политических интриг», — приводит слова сказал Кравцова «Чемпионат».

А по мнению известного промоутера Владимира Хрюнова, на организацию было оказано давление со стороны США.

«Знаете, WBC — часть моей жизни. Ведь я был другом Хосе Сулеймана — прежнего президента WBC и отца нынешнего президента Маурисио Сулеймана… Насколько я знаю, эта дискриминационная мера была принята WBC под политическим давлением США. Американская комиссия по регулированию профессионального бокса поставила перед WBC условие: если хотите разыгрывать титулы на территории США, нужно исключить российских боксёров из рейтинга», — отметил Хрюнов.

Схожая позиция у бывшего чемпиона мира по версии WBO Дмитрия Пирога. И, по его мнению, это очень плохой сигнал для боксёров.

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«Неприятный сигнал от WBC. До этого профессиональный спорт сохранял нейтралитет по отношению к российским спортсменам, не прибегая к подобным дискриминационным мерам по национальному признаку. Не исключено, что на мексиканское руководство WBC оказали политическое давление, пригрозив сложностями с организацией кассовых боев. К сожалению, сегодня политика проникает во все сферы жизни. Тем более такие публичные, как спорт», — сказал Пирог.

Однако надо отметить, что последнее заявление Сулеймана не является чем-то новым и неожиданным, а стало лишь повторением уже принятого решения. Ещё в начале марта WBC, WBO и IBF опубликовали совместный пресс-релиз с итогами голосования по вопросу введения специальных мер в отношении российских боксёров. Тогда на повестку дня чиновники вынесли два предложения: запрет на проведение титульных поединков на территории России и исключение отечественных спортсменов из всех рейтингов. Оба были поддержаны абсолютным большинством. Подобное решение принял и WBA, однако пообещал сохранить спортсменам чемпионские звания.

С тех пор прошло уже восемь месяцев, и из двух ограничений жёстко исполняется только одно — на территории РФ крупные боксёрские турниры не проводятся. Тем не менее, титульные бои с участием российских боксёров организаторы отменять не стали. Совсем недавно чемпионский пояс WBA защитил Дмитрий Бивол. Причём до последнего момента шёл разговор, что он выйдет на бой с Хильберто Рамиресом с триколором. Лишь в последний момент организаторы попросили убрать флаги.

При этом, некоторые спортсмены нашли выход из непростой ситуации. Так, родившийся в Хасавюрте Артур Бетербиев этим летом получил канадское гражданство. Таким образом, решение WBC его никоим образом не касается, и он может спокойно готовиться к поединку с британцем Энтони Ярдом, который состоится в конце января. Хотя все зрители будут прекрасно понимать, какую страну на самом деле представляет спортсмен. По такому пути могут пойти и другие его соотечественники.

Кроме того, по словам главы WBC, боксёры имеют право подать прошение о пересмотре вердикта «в зависимости от их связей с Россией». Таким образом, в совете, по сути, разрешают оспаривать удаление из рейтингов, что невыгодно самой организации. Ведь в данный момент в топ-15 в разных весовых категориях находится 16 отечественных атлетов.

Остаётся надеяться, что заявление Сулеймана — это только слова, которые он был вынужден произнести на конгрессе, и WBC на самом деле продолжит вести ту же политику по отношению к россиянам, как и в последние несколько месяцев.