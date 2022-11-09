Победитель боя Бетербиев — Ярд встретится с обязательным претендентом Смитом
Победитель боя встретится с обязательным претендентом Каллумом Смитом, сообщает Everything Boxing.
Бой между Бетербиевым и Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне.
Изначально бой Бетербиева и Ярда должен был состояться в Лондоне 29 октября.
Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.
Ранее сообщалось, что всемирный боксёрский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов.