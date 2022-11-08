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Всемирный боксёрский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.
Всемирный боксёрский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов
  • Gettyimages.ru

«Все боксёры из России и Белоруссии будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах», — сказал Сулейман на конгрессе WBC.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Бетербиев высказался о возможном поединке с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

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