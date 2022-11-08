Бетербиев: жду движений со стороны команды Бивола

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Я последние несколько лет слышу от него и его команды, что они хотят провести следующий бой со мной. Я только за. Жду каких-нибудь движений со стороны команды Бивола, если они действительно хотят бой», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что поединок пройдёт, скорее всего, в России.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Бетербиева серьёзной угрозой для Бивола из-за дикой ударной мощи.