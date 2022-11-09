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Дрозд назвал странным решение WBC исключить российских спортсменов из рейтинга

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Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал информацию о том, что Всемирный боксёрский совет (WBC) исключит из своего рейтинга российских спортсменов.
Дрозд назвал странным решение WBC исключить российских спортсменов из рейтинга
  • РИА Новости

«Это очень некрасивое, странное и слабое решение со стороны большой авторитетной организации в мире спорта. Я думаю, многие примут его очень плохо. Подобные решения ведут к деградации, ухудшению рынка», — приводит слова Дрозда «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что решение является необоснованным.

8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что хочет узнать у президента WBC причину исключения россиян.

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