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Цзю заявил, что хочет узнать у президента WBC причину исключения россиян

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал информацию, что Всемирный боксёрский совет (WBC) исключит из своего рейтинга российских спортсменов.
Цзю заявил, что хочет узнать у президента WBC причину исключения россиян
  • Gettyimages.ru

«Я пока ничего не знаю об исключении. То, что я прочитал, — мне этого недостаточно. Я завтра утром по Мексике выйду на связь с Сулейманом. Узнаю у него лично, почему так получилось и в чём проблема», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что хочет разобраться в чём заключается причина отстранения россиян.

8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог допустил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением.

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