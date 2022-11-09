Цзю заявил, что хочет узнать у президента WBC причину исключения россиян

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал информацию, что Всемирный боксёрский совет (WBC) исключит из своего рейтинга российских спортсменов.

«Я пока ничего не знаю об исключении. То, что я прочитал, — мне этого недостаточно. Я завтра утром по Мексике выйду на связь с Сулейманом. Узнаю у него лично, почему так получилось и в чём проблема», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что хочет разобраться в чём заключается причина отстранения россиян.

8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог допустил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением.