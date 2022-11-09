Цзю заявил, что хочет узнать у президента WBC причину исключения россиян
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«Я пока ничего не знаю об исключении. То, что я прочитал, — мне этого недостаточно. Я завтра утром по Мексике выйду на связь с Сулейманом. Узнаю у него лично, почему так получилось и в чём проблема», — цитирует Цзю «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что хочет разобраться в чём заключается причина отстранения россиян.
8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.
На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.
В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.
Ранее депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог допустил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением.