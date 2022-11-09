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Пирог допустил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением

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Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог прокомментировал информацию, что Всемирный боксёрский совет (WBC) исключит из своего рейтинга российских спортсменов.
Пирог допустил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением
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«Неприятный сигнал от WBC. Не исключено, что на мексиканское руководство WBC оказали политическое давление, пригрозив сложностями с организацией кассовых боёв. К сожалению, сегодня политика проникает во все сферы жизни. Тем более такие публичные, как спорт», — приводит слова Пирога «Спорт-Экспресс».

8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов высказался об исключении российских боксёров из рейтинга Всемирного боксёрского совета.

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