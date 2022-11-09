Пирог допустил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог прокомментировал информацию, что Всемирный боксёрский совет (WBC) исключит из своего рейтинга российских спортсменов.

«Неприятный сигнал от WBC. Не исключено, что на мексиканское руководство WBC оказали политическое давление, пригрозив сложностями с организацией кассовых боёв. К сожалению, сегодня политика проникает во все сферы жизни. Тем более такие публичные, как спорт», — приводит слова Пирога «Спорт-Экспресс».

8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов высказался об исключении российских боксёров из рейтинга Всемирного боксёрского совета.