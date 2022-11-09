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Хрюнов объяснил решение WBС исключить российских боксёров из рейтинга

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Промоутер Владимир Хрюнов высказался об исключении российских боксёров из рейтинга Всемирного боксёрского совета (WBC).
Хрюнов объяснил решение WBС исключить российских боксёров из рейтинга
  • Gettyimages.ru

«Насколько я знаю, эта дискриминационная мера была принята WBC под политическим давлением США. Американская комиссия по регулированию профессионального бокса поставила перед WBC условие: если хотите разыгрывать титулы на территории США, нужно исключить российских боксёров из рейтинга», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что WBC является частью его жизни.

8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что победитель боя Бетербиев — Ярд встретится с обязательным претендентом Смитом.

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