Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри

Чемпион WBA, IBF и WBO в тяжёлом весе Александр Усик заявил, что он готов выйти на ринг с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Фьюри — мастеровитый большой парень. Он знает, что делать на ринге. Бой с ним не будет лёгкой прогулкой, но я к этому готов. Я сделаю абсолютно всё, чтобы победить. Я счастлив, когда выигрываю по очкам, потому что нокаут может обернуться тяжёлой травмой для спортсмена», — цитирует Усика Interia.

Он также подчеркнул, что при выходе на ринг никогда не ставит задачу отправить соперника в нокаут.

В августе 2022 года 35-летний украинец одержал победу над британским боксёром Энтони Джошуа, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. Третьего декабря 34-летний британец проведёт поединок со своим соотечественником Дереком Чисорой.

Ранее менеджер Усика рассказал, что боксёр выполнил требования для боя с Фьюри.